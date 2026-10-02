В Польше задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

57-летний гражданин Украины, который числился в розыске Интерпола по просьбе властей Узбекистана, был задержан во время проверки на пограничном мосту в Слубице, расположенном на границе с Германией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Задержание произошло в четверг во время пограничной проверки, которую проводили на мосту в Слубице сотрудники пограничной службы. 57-летний мужчина въезжал в Польшу.

В ходе проверки данных выяснилось, что украинец фигурирует в базах данных как лицо, разыскиваемое по красному уведомлению Интерпола.

Ордер на его арест выдали узбекские службы в связи с кражами, которые он якобы совершил.

Мужчину задержали, а затем передали полиции в Слубице.

Красная записка Интерпола – это международное уведомление о лицах, которые разыскиваются в связи с подозрением в совершении тяжких преступлений или которые осуждены окончательными приговорами и могут находиться за пределами страны, ведущей производство.

Напомним, в феврале в Польше задержали украинца, которого разыскивали спецслужбы Украины за незаконное присвоение ценного имущества.

Также в Варшаве задержали украинца с более чем 70 кг наркотиков и поддельными документами.