Во Львове эксгумировали останки 130 солдат Польской армии и Вермахта

На старом Голосковском кладбище Львова 28 сентября завершились эксгумационные исследования, по результатам которых были найдены 113 целых останков солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года, а также останки 17 военнослужащих Вермахта.

Об этом 2 октября сообщил Украинский институт национальной памяти, пишет "Европейская правда".

Работы продолжались с 25 августа 2026 года с целью эксгумации, исследования и последующего перезахоронения останков солдат Армии Польши, погибших в сентябре 1939 года.

Помимо целых останков 130 военнослужащих также были найдены отдельные разрозненные останки, принадлежность которых пока не установлена. Вероятно, они принадлежат еще двум людям.

Кроме того, во время эксгумации было обнаружено множество предметов: солдатские жетоны, медальоны, пуговицы и другие части униформы, личные вещи, гильзы и т. д.

Исследование проводило ООО "Украинская память" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Работы прошли в соответствии с договоренностями Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

Украинский институт национальной памяти также привлек специалистов коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля" – поисковиков и антрополога. Они оказывали консультационную поддержку и осуществляли профессиональный надзор за проведением исследований.

15 сентября сообщалось, что на старом Голосковском кладбище во Львове в ходе поисковых работ украинские и польские специалисты эксгумировали останки более 80 военнослужащих.