Лидер Сербии обвиняет наблюдателей от ЕС на выборах в политической предвзятости

Исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич выразила несогласие с составом миссии Европейского парламента, которая будет наблюдать за парламентскими выборами, которые состоятся в стране в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rapporteur.

В письме, направленном во вторник председателю Европейского парламента Роберте Метсоли, Брнабич обвинила нескольких членов делегации, которая должна посетить Сербию с 22 по 26 октября, в политической предвзятости.

"Выбор лиц, которые постоянно высказывают крайне негативные мнения о властях Сербии, а некоторые из них публично призывали к их отставке и выражали поддержку другим участникам выборов, явно указывает на то, что они приезжают в Сербию с уже сформированными выводами", – написала Брнабич в письме.

Особенно Брнабич возмутилась тем, что миссию возглавит евродепутат Андреас Шидер.

Ранее Брнабич критиковала Шидера, члена левоцентристской Социал-демократической партии Австрии (SPÖ), утверждая, что этот депутат Европарламента "ежедневно заявляет, что Александар Вучич должен уйти с поста".

Отвечая на письмо Брнабич во вторник, Шидер заявил австрийскому информационному агентству APA, что это является "беспрецедентной атакой на миссию Европейского парламента по наблюдению за выборами".

Другой член делегации, Гельмут Брандштеттер, заявил, что и в дальнейшем будет сосредоточиваться на обеспечении честности голосования.

"Как опытный наблюдатель за выборами, я не буду отвлекаться на выкрики и на этот раз сосредоточусь на том, являются ли выборы свободными и справедливыми", – сказал Брандштеттер.

Между тем лидер оппозиционной проевропейской коалиции "Европейская Сербия" Драган Джилас обвинил Брнабич в попытке дискредитировать наблюдателей от Европейского парламента за выборами ещё до их прибытия.

"Вместо того чтобы гарантировать, что каждый гражданин сможет свободно проголосовать, вы нападаете на Андреаса Шидера только потому, что, боже мой, как политик, он сделал политические заявления", – заявил Джилас.

В состав делегации из семи человек входят депутаты Европарламента от шести политических групп и пяти стран.

9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

Читайте подробнее в статье: "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.