В Германии подожгли бывший горный домик нацистов, задержан подозреваемый

В Германии произошел пожар в "Кельштайнхаусе" ("Орлиное гнездо") на Оберзальцберге в Берхтесгадене – бывшем горном домике нацистского руководства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным Южного управления полиции Верхней Баварии, первые спасатели прибыли к горному отелю в 21:52 в пятницу вечером и обнаружили масштабный пожар.

Полиция Верхней Баварии в субботу рано утром сообщила, что подозреваемый взят под стражу. Связан ли задержанный с пожаром, пока выясняется. Расследование передано в криминальную полицию Траунштайна.

Доступ пожарных машин к "Кельштайнхаусу" был затруднен из-за расположения здания. Кроме того, в непосредственную близость к ресторану и самому зданию можно было попасть только в тяжелом дыхательном аппарате.

Полиция не считает, что кто-то пострадал. По имеющейся информации, в "Кельштайнхаусе" никого не было.

Согласно веб-сайту Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden (Ассоциации горных приключений Берхтесгадена), "Кельштайнхаус" – также известный как "Орлиное гнездо" – должен был работать в этом сезоне до 8 ноября.

"Кельштайнхаус", расположенный на высоте 1834 метров, с 1952 года функционирует как горный отель. Здание было построено в 1938 году и находилось в жилом и правительственном районе национал-социалистического руководства, закрытом для общественности.

Здание расположено на вершине горы и предназначалось исключительно для высокопоставленных нацистов. Адольф Гитлер посещал его лишь несколько раз. Вопреки распространённому мнению, "Кельштайнхаус" не был подарком к 50-летию Гитлера в 1939 году, как указано на сайте дома.

Для доступа к зданию в скалу был встроен "золотой лифт", который преодолевает последние примерно 125 метров. Добраться до него можно по Кельштайнштрассе – дороге, по которой сейчас курсируют исключительно автобусы.

В отличие от других домов нацистских высокопоставленных чиновников на Оберзальцберге, он не пострадал во время атак союзников.

Гитлер несколько раз посещал Оберзальцберг и уже в 1933 году приобрел там загородный дом, который впоследствии превратил в "Бергхоф". Он также проживал там часть времени и использовал "Бергхоф" для приёма политиков. Другие нацистские политики, такие как Мартин Борман, Герман Геринг и Альберт Шпеер, также имели дома в так называемой "закрытой зоне фюрера" на Оберзальцберге. В наши дни на этой территории, среди прочего, расположен документационный центр.

В Австрии летом завершили реконструкцию дома, где родился Адольф Гитлер, и отныне в здании в городе Браунау-на-Инне размещается полицейский участок.

Также сообщалось, что в Германии во время официального празднования очередной годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера произошла стычка из-за венка от ультраправой "Альтернативы для Германии" – он возмутил потомка одного из участников движения сопротивления.