В Германии вновь вспыхнул пожар в горном домике нацистского руководства

В ночь на воскресенье в Германии вновь вспыхнул пожар в "Кельштайнгаузе" в Баварии – бывшем горном домике нацистского руководства, расположенном на высоте более 1800 метров.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

По словам полиции, ночью огонь вновь разгорелся и поднялся до уровня комнат после того, как в пятницу в здании бушевал масштабный пожар. К историческому памятнику на вершине горы Оберзальцберг были направлены пожарные, которые потушили пламя.

Последствия пятничного пожара фото: AFP

По словам полиции, повторное возгорание из-за тлеющих углей после ликвидации основного пожара не является необычным явлением.

"Дом на Кельштайне", также известный как "Орлиное гнездо", был построен при нацистском режиме в 1930-х годах как часть комплекса, которым Гитлер пользовался на горе Оберзальцберг.

С 1952 года в здании работает ресторан. Гитлер несколько раз посещал "Орлиное гнездо", чтобы принимать в нем дипломатов и других иностранных гостей.

В то же время в политическом смысле резиденция не имела большого значения и в основном использовалась высокопоставленными чиновниками нацистского режима для отдыха и частных торжеств. Сейчас в здании размещена выставка, посвященная его истории во времена нацизма.

Вечером в пятницу в "Орлином гнезде" произошёл масштабный пожар. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге.

По данным прокуратуры, предварительная психиатрическая экспертиза 33-летнего гражданина Германии показала, что он страдает психическим заболеванием.

Огонь в значительной степени уничтожил здание. Ущерб оценивается в миллионы евро.

Напомним, что в Австрии летом завершили реконструкцию дома, где родился Адольф Гитлер, и отныне в здании в городе Браунау-на-Инне размещается полицейский участок.