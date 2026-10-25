На выборах в Болгарии отстранили председателя избирательной комиссии с признаками опьянения

В воскресенье в Болгарии, где проходит первый тур президентских выборов, отстранили от работы председателя избирательной комиссии после сообщения о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и принес на избирательный участок алкоголь.

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT), пишет "Европейская правда".

Речь идет о председателе участковой избирательной комиссии в селе Изгрев в муниципалитете Царево. Решение приняла Бургасская региональная избирательная комиссия после проверки.

Согласно поступившему по телефону сообщению, председатель избирательной комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения во время перевозки членов комиссии на избирательный участок.

В ходе последующей проверки Бургасская региональная избирательная комиссия установила, что мужчина вел себя не совсем адекватно и проявлял полное безразличие к избирательному процессу.

Также выяснилось, что он принес алкоголь в помещение избирательного участка.

Во время беседы с ним проверяющие заметили, что, хотя мужчина отвечал на заданные вопросы, его речь была характерно невнятной.

В результате региональная избирательная комиссия решила уволить председателя и признать недействительным выданное ему удостоверение. На его место назначен новый председатель, а также произошли изменения на посту заместителя председателя.

25 октября в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, на которых главными конкурентами являются Илиана Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

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