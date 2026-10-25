В Болгарии на выборах проголосовали уже более миллиона избирателей

В Болгарии, где проходит первый тур президентских выборов, по состоянию на 16:00 проголосовали почти 16% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, передает Болгарское национальное радио, пишет "Европейская правда".

Как сообщает ЦИК Болгарии, по состоянию на 16:00 в стране проголосовали более 1 млн избирателей, что составляет 15,95% от общего числа граждан, имеющих право голоса. Всего в списках избирателей зарегистрировано более 6 млн человек.

Самую низкую явку зафиксировали в округе Кирджали – 6,77%. Наиболее активно голосовали в многомандатном избирательном округе Софии, где явка достигла 25,9%.

25 октября в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, на которых главными конкурентами являются Илиана Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

В этот день отстранили от работы председателя избирательной комиссии после сообщения о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и привез на участок алкоголь.

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