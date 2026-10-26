В Польше изъяли более 1,6 тонны синтетических наркотиков на сумму свыше $20 млн

В Польше сотрудники Центрального бюро расследований (CBŚP) изъяли более полутора тонн синтетических наркотиков стоимостью 82 млн злотых (около $20,8 млн) в ходе операции в Мазовецком воеводстве.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, правоохранители задержали троих мужчин, и им уже предъявлены обвинения.

Сообщается, что сотрудники CBŚP обнаружили доказательства незаконной деятельности на ферме недалеко от города Новый-Двор-Мазовецкий.

В хозяйственных постройках фермы правоохранители обнаружили оборудованную лабораторию по производству клофедрона – синтетического наркотика.

Отмечается, что в одной из комнат была полностью оборудована производственная линия, а в другой – специальная сушильная камера, предназначенная для подготовки наркотиков к дальнейшему распространению.

В хозяйственных постройках правоохранители изъяли более 1600 килограммов готового клофедрона. Дополнительные партии наркотиков также были обнаружены в жилищах подозреваемых.

Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в более чем 82 млн злотых (около $20,8 млн).

Задержанным мужчинам уже предъявлены обвинения в Лодзинском отделении Национальной прокуратуры. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Всех поместили под стражу до судебного разбирательства.

Ранее в Румынии объявили о раскрытии организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.

О раскрытии подобной сети заявили и в Испании.

В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.