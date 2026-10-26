В Германии из-за сильного ветра круизный лайнер столкнулся с контейнеровозами

В Германии сильный порыв ветра стал причиной столкновения круизного лайнера, на борту которого находилось более 3 300 пассажиров и членов экипажа, с двумя контейнеровозами во время выхода из немецкого порта Бремерхафен в Северном море.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье, однако немецкие правоохранители в понедельник поделились новыми подробностями.

Как сообщила полиция, круизный лайнер Mein Schiff 3, эксплуатируемый компанией TUI, в воскресенье вечером выходил в плавание к Канарским островам, когда порыв ветра отбросил его в сторону двух контейнеровозов, пришвартованных у причальной стенки.

По данным полиции, один из контейнеровозов получил серьёзные повреждения в результате столкновения, а другой – незначительные.

Круизное судно также было серьезно повреждено, в частности, были раздавлены бортовые спасательные шлюпки.

"В результате столкновения на левом борту крупного контейнеровоза образовался разрыв длиной в несколько метров, а направляющие для контейнеров деформировались", – сообщила полиция.

dpa

По данным полиции, никто из пассажиров и членов экипажа всех трех судов не пострадал, и вода не проникла внутрь судов, поскольку повреждения произошли на высоте нескольких метров над уровнем воды.

После столкновения Mein Schiff 3 вернулся в круизный терминал, и всем трем судам запретили покидать порт.

В понедельник компания TUI Cruises подтвердила, что отменяет круиз в связи со столкновением. По словам оператора, круизному лайнеру требуется ремонт на верфи.

По данным TUI, на тот момент на борту круизного лайнера находились 2 428 пассажиров и 922 члена экипажа.

Напомним, в июле в австрийской Вене круизный лайнер MS Anna Katharina протаранил шлюз "Фройденау", в результате чего 14 пассажиров получили травмы.

В октябре 2024 года пассажирка круизного лайнера MSC Virtuosa погибла, выпав за борт недалеко от Нормандских островов.

Ранее в Германии пассажиры круизного лайнера были вынуждены прервать своё путешествие по Дунаю после того, как их судно врезалось в железнодорожный мост.