Зеленский евроинтеграцию и безопасность с премьером Молдовы
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном во время его визита в Киев.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".
На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, в частности инфраструктурные проекты, а также евроинтеграция Украины и Молдовы. Украинский президент подчеркнул важность того, чтобы обе страны двигались в сторону ЕС вместе.
"Молдова и Украина определенно сильнее, когда мы движемся вместе в этом направлении. Важно, чтобы мы и впредь оставались вместе, потому что это справедливо", – заявил он.
Зеленский и Тофан также обсуждали вопросы безопасности, в частности проблему Приднестровья и укрепление сотрудничества в военной сфере.
"Сегодня премьер-министры Украины и Молдовы подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Важно обеспечить результат для наших людей и наших стран", – написал президент.
Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник, 26 октября.
Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает возможным завершить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году.
Подробнее об этом читайте в статье "Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".