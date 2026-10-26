Зеленский евроинтеграцию и безопасность с премьером Молдовы

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном во время его визита в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, в частности инфраструктурные проекты, а также евроинтеграция Украины и Молдовы. Украинский президент подчеркнул важность того, чтобы обе страны двигались в сторону ЕС вместе.

"Молдова и Украина определенно сильнее, когда мы движемся вместе в этом направлении. Важно, чтобы мы и впредь оставались вместе, потому что это справедливо", – заявил он.

Зеленский и Тофан также обсуждали вопросы безопасности, в частности проблему Приднестровья и укрепление сотрудничества в военной сфере.

"Сегодня премьер-министры Украины и Молдовы подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Важно обеспечить результат для наших людей и наших стран", – написал президент.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник, 26 октября.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает возможным завершить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году.

Подробнее об этом читайте в статье "Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".