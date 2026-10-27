Движение поездов между Берлином и Гамбургом приостановлено из-за бомбы времен Второй мировой

В настоящее время железнодорожная линия между Гамбургом и Берлином в Германии закрыта из-за обнаруженной там бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция сначала сообщила, что был обнаружен подозрительный предмет. "Согласно имеющейся информации, это может быть боеголовка", – говорится в заявлении полиции. На сайте Deutsche Bahn речь идет о "нейтрализации бомбы времен Второй мировой войны между Гамбургом и Берлином".

Поезда дальнего следования будут перенаправлены на обширной территории, сообщил представитель железной дороги. Ожидаются частичные отмены рейсов. Пассажирам следует рассчитывать на задержки и проверять информацию об изменениях в расписании перед началом поездки.

Предмет был обнаружен во время строительных работ вблизи железнодорожной станции Мюссен, к востоку от Гамбурга.

Федеральное ведомство гражданской защиты и ликвидации последствий катастроф сообщило, что жители двух улиц в городке с населением 1 200 человек должны эвакуироваться из своих домов и квартир из-за обнаружения бомбы. В местном спортивном зале оборудован временный приют.

Недавно во Вроцлаве проводилась операция по извлечению неразорвавшегося боеприпаса времён Второй мировой войны, в связи с которой пришлось эвакуировать почти 3 тысячи человек.

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.