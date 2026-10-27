В Словении исчез один из последних ледников

В Словении с Триглавского ледника – одного из последних в стране – исчез последний участок льда.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Некогда могучая ледяная масса потеряла 93% своей площади в период с 1983 по 2003 год, сократившись до размеров, охватывавших менее одного гектара скалы, но затем удивила исследователей, которые опасались её неизбежного исчезновения, продержавшись на горе ещё два десятилетия.

За последние пять лет, среди которых три самых жарких года в истории наблюдений в Европе, оставшийся лед растаял, оставив лишь несколько изолированных участков, а окончательный остаток основной массы в конце лета составлял всего несколько метров.

Новые фотографии склона горы – сделанные до и после снегопада в этом месяце – подтверждают, что льда больше не осталось.

Anton Melik Geographical Institute

Директор Географического института имени Антона Мелика Матия Зорн отметил, что гора Триглав "занимает центральное место в словенской национальной идентичности", а исчезновение ледника означает потерю важного источника данных и индикатора климатических изменений.

"Каждый год я осознавал, что льда будет становиться всё меньше. Но каждый год я был потрясён тем, насколько меньше льда там оставалось", – сказал он.

Триглав – самая высокая вершина Словении, культурный ориентир, на который, как считается, каждый человек в этой стране должен подняться хотя бы раз.

Хотя ледник исчез, ученые обнаружили лед в пещерах под Триглавом, поскольку его отступ открыл новые ходы.

Второй ледник на горе Скута также уменьшился в размерах и стал тоньше, но оставшийся участок льда лучше защищен от солнца, чем на Триглаве, и, как ожидается, продержится еще несколько лет.

Напомним, в августе в Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для катания на лыжах летом – ледник Стельвио.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной озеру Комо.