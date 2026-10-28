В ЕС предлагают новому правительству Сербии помощь в реформах для укрепления демократии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в совместном заявлении пообещали поддержку Евросоюза новому правительству Сербии в проведении реформ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Европейский Союз по-прежнему готов сотрудничать с новым правительством Сербии по основным аспектам процесса вступления в ЕС, говорится в заявлении. В частности – в отношении демократических критериев, независимости судебной власти и основных прав, включая свободу СМИ.

"В перспективе снижение поляризации общества имеет решающее значение для укрепления доверия среди граждан. ЕС готов оказать поддержку в проведении реформ и превратить их в возможности для народа Сербии", – говорится в совместном заявлении.

Хотя Кая Каллас и Марта Кос положительно оценили проведение прозрачных выборов в Сербии, они напомнили о необходимости дальнейшего реформирования избирательной системы.

"Приоритетом остается существенное совершенствование и реформирование избирательной системы посредством инклюзивного процесса с участием всех соответствующих заинтересованных сторон с целью обеспечения подлинного и добросовестного выполнения рекомендаций ОБСЕ и Совета Европы", – отмечают в ЕС.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.