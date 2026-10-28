В Польше украинцу на 6 лет запретили въезд в Шенген из-за кражи в магазине

Украинца, обокравшего магазин в Польше, депортируют, а также ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны на шесть лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

34-летний мужчина был осужден за кражу в магазине. Согласно действующему законодательству, иностранцы, нарушающие законы, должны рассчитывать не только на уголовную ответственность, но и на возможность депортации, отмечают польские пограничники.

Оказалось, что в прошлом мужчина уже был осужден за административные правонарушения и кражи.

После завершения процедур его передали сотрудникам пограничной службы. Они приняли решение обязать его вернуться в страну происхождения. А также наложили шестилетний запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

Ранее из Польши депортировали украинца, который напал с ножом на соотечественника и угрожал ему смертью.

Также сообщалось, что Польша выдворит гражданку Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения покусала полицейского – так, что тот оказался в инфекционной больнице.