Премьер-министр Великобритании ответил на критику оппозиции в связи со своими заявлениями о Brexit

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в среду вступил в спор с лидером оппозиционной Консервативной партии Кэми Баденох по поводу углубления отношений Лондона с Европейским Союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Лидер консерваторов Кеми Баденох во время заседания парламента обвинила премьер-министра в том, что он не "уважает" результаты голосования о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году.

Баденох заявила, что Бернем внес путаницу своими заявлениями о Brexit, и спросила, хочет ли он референдума о возвращении в ЕС.

"Никакой путаницы нет. У правительства есть коллективно согласованная позиция, которую я сегодня изложил", – ответил премьер лидеру оппозиционной партии.

Бернем повторил свою критику действующего соглашения Великобритании с ЕС, заявив, что его обязанность – усовершенствовать этот документ.

"Красные линии" в нашей предвыборной программе, в частности касающиеся свободы передвижения, останутся незыблемыми на протяжении всего срока полномочий этого парламента", – отметил Бернем.

В предвыборной программе Лейбористской партии на 2024 год исключено возвращение к свободе передвижения с ЕС, членству в едином рынке или в таможенном союзе.

Баденох, продолжая критиковать заявления премьера, заявила, что страна находилась в ужасном состоянии в 2017 году, когда шла борьба по поводу текущего соглашения о Brexit.

Бернем отметил, что Баденох "говорит правду" и что Великобритания пострадала от низких темпов роста и недостаточного контроля над миграцией в результате "более жесткого Brexit, чем было обещано" во время референдума 2016 года.

"Мое внимание сосредоточено на том, чтобы добиться лучшего соглашения для Великобритании, это моя ответственность, и я буду руководить этим процессом с этой трибуны в течение следующих нескольких недель", – сказал глава правительства.

На саммите ЕС–Великобритания в Брюсселе 20 ноября Бернем будет продвигать варианты перезагрузки отношений с блоком по таким вопросам, как мобильность молодежи, продукты питания, напитки, энергетика и сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией.

В понедельник, 26 октября, глава британского правительства Энди Бернем заявил, что выполнит предвыборное обещание Лейбористской партии и не будет настаивать на возвращении Великобритании в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако, выражая своё личное мнение, он отметил, что хотел бы увидеть, как страна возвращается в ЕС ещё при его жизни.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

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