В Германии расследуют возможный поджог на строительной площадке Rheinmetall
В Германии в ночь на пятницу на строительной площадке оборонной компании Rheinmetall вблизи аэропорта "Кассель-Кальден" сгорели три строительные машины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
После того как в 3:15 утра свидетель сообщил о пожаре в пожарную службу и полицию, огонь был потушен. Однако повреждения получили и другие машины, припаркованные рядом.
На основании предварительных выводов полиция подозревает поджог.
Как сообщается, из-за возможного политического мотива расследование передано в подразделение по безопасности земли Управления полиции Северного Гессена. В пятницу утром там отказались комментировать масштабы ущерба.
По данным полиции, на этой территории планируется строительство логистического и учебного центра, а также центра испытаний дронов в аэропорту Касселя. В августе компания Rheinmetall и земля Гессен объявили об инвестициях в этот объект на сумму более 260 млн евро.
В тот же день на юге Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов, поставляющем продукцию в Украину.
Перед этим в Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой оборонной компании.
Ранее датские спецслужбы предупредили о нарастающей угрозе диверсий со стороны России против ОПК.