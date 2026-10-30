В Германии расследуют возможный поджог на строительной площадке Rheinmetall

В Германии в ночь на пятницу на строительной площадке оборонной компании Rheinmetall вблизи аэропорта "Кассель-Кальден" сгорели три строительные машины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После того как в 3:15 утра свидетель сообщил о пожаре в пожарную службу и полицию, огонь был потушен. Однако повреждения получили и другие машины, припаркованные рядом.

На основании предварительных выводов полиция подозревает поджог.

Как сообщается, из-за возможного политического мотива расследование передано в подразделение по безопасности земли Управления полиции Северного Гессена. В пятницу утром там отказались комментировать масштабы ущерба.

По данным полиции, на этой территории планируется строительство логистического и учебного центра, а также центра испытаний дронов в аэропорту Касселя. В августе компания Rheinmetall и земля Гессен объявили об инвестициях в этот объект на сумму более 260 млн евро.

В тот же день на юге Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов, поставляющем продукцию в Украину.

Перед этим в Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой оборонной компании.

Ранее датские спецслужбы предупредили о нарастающей угрозе диверсий со стороны России против ОПК.