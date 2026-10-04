Босния и Герцеговина голосует на всеобщих выборах

В воскресенье утром в Боснии и Герцеговине открылись избирательные участки для проведения всеобщих выборов.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

Около 3,4 миллиона избирателей в Боснии и Герцеговине выбирают трех членов многонационального президентского совета страны, депутатов национального парламента, а также руководителей институтов двух субъектов страны: Федерации Боснии и Герцеговины, где большинство населения составляют мусульмане, и Республики Сербской, в которой доминируют этнические сербы.

В Боснии существует сложная система государственных институтов, созданных в рамках мирного соглашения 1995 года, заключенного при посредничестве США, с целью урегулирования межэтнических противоречий.

В воскресенье утром журналисты Associated Press сообщили, что видели несколько избирательных участков, где голосование не смогло начаться вовремя из-за проблем с новой технологией электронного голосования – мерой, введенной для устранения ранее высказанных опасений относительно фальсификации результатов.

В центре внимания во время предвыборной гонки находится убежденный пророссийский политик Милорад Додик, который, несмотря на то, что его имени нет в избирательном бюллетене, доминировал в предвыборной кампании и разжигал споры, вызвавшие опасения по поводу возобновления нестабильности.

Бывший президент Республики Сербской лишен права занимать государственные должности после того, как его признали виновным в невыполнении решений международного посланника, курировавшего мирное соглашение 1995 года.

Партия Додика – "Альянс независимых социал-демократов", скорее всего, победит на выборах в Республике Сербской.

На заключительном предвыборном митинге своей партии в пятницу вечером в Баня-Луке, административной столице Республики Сербской, Додик заявил сторонникам, что Босния "мертва".

"Это невозможная страна. В ней нет никакого смысла", – сказал Додик на митинге, на котором также присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Халабуков.

Страна страдает от напряжённости между националистическими партиями, представляющими преимущественно мусульманских боснийцев, которые составляют около половины населения, православных сербов, составляющих треть населения, и меньшинства католических хорватов, доля которых составляет 15%.

Не ожидается, что голосование в воскресенье приведёт к каким-либо существенным изменениям в распределении власти.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени и должны закрыться в 19:00.

Результаты, вероятно, будут в основном известны к позднему вечеру воскресенья. Однако из-за сложной конституционной структуры и зачастую длительных переговоров по формированию коалиции предварительные результаты вряд ли дадут представление о том, каким будет будущее правительство государства в целом.

Босния в настоящее время разделена на два политических образования – одно под контролем этнических сербов, другое – под контролем боснийцев и хорватов, со слабым центральным правительством, работу которого контролирует международный посланник.

Кристиан Шмидт, немецкий политик-консерватор, занимавший должность международного посланника в Боснии с августа 2021 года, объявил о своей отставке 12 мая.

Он объяснил это решение давлением со стороны США.

Подробнее об этом читайте в статье: Громкая отставка в сложные времена: почему уход Кристиана Шмидта угрожает стабильности на Балканах