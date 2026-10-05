Партия Додика и националисты победили на выборах в Боснии

Милорад Додик, бывший лидер сербской части Боснии и Герцеговины, поддерживающий Россию, объявил о победе своей партии в регионе, при этом националистические партии также одержали победы в рамках сложной избирательной системы Боснии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

Избиратели голосовали за центральное трехстороннее президентство страны и национальный парламент, а также на региональных законодательных выборах, в частности в Республике Сербской, в рамках сложной политической системы, созданной в соответствии с Дейтонскими соглашениями, положивших конец разрушительной войне 1992–1995 годов.

"Я объявляю, что мы победили", – заявил Додик своим сторонникам в Баня-Луке поздно вечером 4 октября, отметив, что предварительные данные свидетельствуют о том, что его партия SNSD – Альянс независимых социал-демократов – останется у власти в Республике Сербской (РС).

В соответствии с Дейтонскими соглашениями Босния была разделена на две полуавтономные единицы – управляемую сербами РС и федерацию мусульман-боснийцев и хорватов – объединенные центральным правительством, влияние которого порой слабое.

В своей победной речи Додик заявил, что Зелька Цвиянович из SNSD станет членом трехстороннего президентства Боснии, исходя из результатов подсчёта 92 процентов бюллетеней.

Прозападный действующий член президентства Денис Бечирович имел все шансы занять место боснийцев в президентстве, а к нему, как ожидается, присоединится Дарияна Филипович из Хорватского демократического союза, которая, по прогнозам, получит место хорватов.

В свои 39 лет Филипович должна стать самым молодым членом боснийского президентства со времени окончания конфликта 1992–1995 годов.

Додик, который настаивал на большей автономии сербской энтитеты от правительства государства – часто сопровождая это сепаратистской риторикой – поспешил поблагодарить президентов США и России за победу.

"Если бы не великолепная победа Дональда Трампа… мы, вероятно, сегодня были бы политическими трупами", – сказал он своим сторонникам.

"Но теперь, благодаря новым обстоятельствам, мы являемся политическими победителями", – добавил он, выразив также благодарность российскому лидеру Владимиру Путину.

"Наши политические позиции остаются непоколебимыми, и мы не откажемся от них. Мы продолжим работать на благо нашего народа", – заявил Додик.

67-летний Додик не фигурировал ни в одном избирательном бюллетене, поскольку ему запрещено занимать государственные должности, но его лицо было видно на билбордах по всей Республике Сербской, где он, как и прежде, обладает большим влиянием.

Между тем, 4 октября этнически-националистические силы, судя по всему, добились успеха в национальном парламенте Боснии и Герцеговины в Сараево.

По предварительным результатам, националистическая Партия демократических действий набрала наибольшее количество голосов в парламенте федерации, за ней следуют Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины и Хорватский демократический союз Боснии и Герцеговины.

Член хорватской президентской коллегии, срок полномочий которой подходит к концу, Желько Комсич заявил, что высокие результаты националистических партий свидетельствуют об усилении этнической консолидации среди избирателей.

В декабре 2022 года Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз, а в 2024 году начала официальные переговоры.

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