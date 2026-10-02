Министр обороны Польши прокомментировал сообщение о подготовке закона о готовности к войне

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил подготовку законопроекта о готовности страны на случай войны и объяснил, почему это необходимо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В четверг издание Rzeczpospolita сообщило, что в Министерстве обороны Польши разрабатывают законопроект о полной готовности государства на случай войны. Это также подтвердил в эфире RMF FM заместитель министра обороны Цезарий Томчик. Он сказал, что министерство уже несколько недель готовит законодательные акты, которые должны стать "именно таким предвоенным законом" и касаться, в частности, переброски войск союзников на территорию страны.

"Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны летают прямо у польской границы, если в Люблинском и Подкарпатском воеводствах мы вынуждены непрерывно рассылать оповещения, потому что существует угроза, потому что совершаются диверсии, потому что нарушается сигнал GPS, потому что перерезаются кабели на дне Балтийского моря, ради бога, то когда же будет ситуация угрозы, как не в такие моменты? Когда мы должны об этом говорить, как не сейчас? Когда мы должны готовиться?", – отметил Косиняк-Камыш в ответ на сообщения прессы.

Косиняк-Камыш пояснил, что "речь идет также об адаптации законодательства и извлечении уроков из войны в Украине". "Это нельзя переносить один в один, но есть определенные источники вдохновения и, безусловно, выводы, которые из этого следуют", – сказал он.

Глава Министерства обороны сообщил, что закон будет касаться, в частности, "взаимоотношений между отдельными органами власти" и ситуаций кризисного управления. Он подчеркнул, что "не хочет никого пугать", но обязанностью правительства является "быть в готовности, быть подготовленным к самым сложным сценариям".

Положения, над которыми работает Министерство обороны, должны позволить, в частности: досрочную переброску войск, в том числе союзных; подготовку инфраструктуры; расширение круга субъектов, участвующих в системе управления обороной государства; изменение правил проведения учений, оборонных курсов, а также проведения оборонных учений.

Напомним, Польша с 1 октября изменяет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

С пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места.