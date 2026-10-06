Фон дер Ляйен настаивает на полном отказе ЕС от российского газа до конца 2027 года

Несмотря на энергетический кризис, Европейский Союз намерен свести импорт российского газа к нулю к концу 2027 года.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 6 октября, во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, посвященного планам заседания Европейского совета 15–16 октября.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС не откажется от планов прекратить потребление российского газа.

"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. В то время 45% нашего импорта газа поступало из России. Практически за одну ночь почти весь этот импорт был прекращён. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого более сильными", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС диверсифицировал поставки газа и значительно ускорил инвестиции в собственную чистую энергетику.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу следующего года", – пообещала председатель Еврокомиссии.

Отказ от российского газа состоится, несмотря на энергетический кризис и высокие цены на энергоносители, которые платят европейские семьи и промышленность.

"С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. В целом импортируемое ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без единой дополнительной молекулы энергоносителей", – напомнила Урсула фон дер Ляйен.

Политик выразила уверенность, что ЕС выйдет из этого кризиса сильнее, чем вошел в него".

Как сообщала "Европейская правда", Европа потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ за восемь месяцев 2026 года, превысив общий объем за 2025 год.

Напомним, с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ).

Однако после принятия 21-го пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок газа в третьи страны по старым контрактам.

Отметим, что в правительстве Венгрии заявили, что способны выполнить требования Европейского Союза относительно полного отказа от российского газа в течение года.