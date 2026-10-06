СМИ узнали детали секретной встречи НАТО в Польше

В ближайшие недели в Польше состоится встреча представителей отдельных стран НАТО под эгидой США, на которой будет обсуждаться будущее Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно Polsat News из польских правительственных источников.

Как известно, переговоры будут касаться будущего НАТО, а их инициатором являются Соединенные Штаты. На встречу приглашены члены руководства министерств обороны лишь семи стран Альянса.

Речь идет о формате так называемой Бергенской группы стран, в которую входят Германия, Норвегия, Швеция, Соединённые Штаты, Финляндия, Нидерланды и Польша.

Инициатива по проведению переговоров исходила от США. Именно Вашингтон стремится начать дискуссию о будущем НАТО и дальнейшем распределении ответственности за безопасность Альянса.

Встреча должна пройти на уровне, аналогичном предыдущим переговорам в этом формате. В Бергене в них принимали участие, в частности, заместители министров обороны и начальники штабов.

Во время встречи в Польше главную роль должны сыграть заместители министров, ответственные за оборонную политику. Со стороны США заседание будет координировать заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Спорный вопрос – состав группы. К переговорам не были приглашены, в частности, Великобритания, Франция и страны Балтии. По данным СМИ, более узкий формат должен, однако, служить подготовке предложений, которые впоследствии могли бы обсуждаться всеми членами НАТО.

"Таких различных форматов в рамках НАТО множество, и встреч, например, во время министерских или президентских встреч в формате НАТО, также происходит очень, очень много, ведь мы знаем, что НАТО сейчас очень часто подвергается испытаниям со стороны россиян", – заявил польский евродепутат Адам Белан.

Первым о запланированной встрече сообщило издание Politico. Как отметили журналисты, некоторые европейские страны-члены НАТО, которые тратят больше всего средств на оборону и являются союзниками США, не были приглашены на встречу под эгидой Пентагона, посвященную обсуждению вопросов будущего Альянса.

Politico ранее сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа составила список "непослушных и послушных" союзников по НАТО, поскольку Вашингтон ищет способы наказать страны, отказавшиеся поддержать его войну против Ирана.

Как известно, Министерство обороны США продолжает готовить пересмотр американского военного присутствия в Европе, который должен быть готов к 6 ноября.