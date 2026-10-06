В порту Салоник в ходе работ по расширению причала обнаружили 1 000 бомб времен Второй мировой войны

Руководство портовой администрации Салоник (OLTH) обратилось за помощью к компетентным органам с целью обезвреживания примерно 1 000 бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на морском дне порта во время работ по расширению причала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Бомбы были обнаружены в результате магнитного зондирования в районе 6-го причала.

Они расположены под бетонными кессонами, образующими поверхность расширения, а также в точках входа и выхода из модернизированного причала; их общий вес, по оценкам, составляет от 15 000 до 20 000 тонн.

OLTH заявило, что их наличие препятствует работам по расширению 6-го причала.

Считается, что старые боеприпасы времен Второй мировой войны были оставлены немецкими оккупационными войсками перед их уходом из Салоник в 1944 году.

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