В Совете Европы уже готовятся к первым после войны выборам в Украине

Европа уже готовится к первым после войны общенациональным выборам в Украине, ища пути восстановления доверия к демократии на всем континенте.

Об этом сообщил в интервью изданию Rapporteur генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, передает "Европейская правда".

Берсе отметил, что они "работают над подготовкой к выборам на тот день, когда в Украине станет возможным проведение свободных и справедливых выборов".

Проведение голосования, однако, будет лишь одной из составляющих восстановления демократии после войны.

"Большой проблемой станут ветераны. То есть их реинтеграция в общество, помощь семьям, разлученным войной, людям, перемещенным как внутри страны, так и за ее пределами, детям, потерявшим годы обучения, а также последствия для психического здоровья", – сказал он.

Украине, по словам Берсе, придется не просто собрать осколки, а в конечном итоге восстановить общество, которое после всего пережитого все еще сможет верить в демократию.

Это также зависит от того, доверяют ли украинцы окружающим их институтам. Берсе рассказал, что Совет Европы уже десятилетиями сотрудничает с Киевом в борьбе с коррупцией и над теми же реформами, которые сейчас находятся в центре дебатов в Брюсселе относительно дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

Глава МИД Андрей Сибига заявил в Кишиневе, что этот трибунал поможет правителю России осуществить то, чего он всегда хотел, – войти в историю.