Литовская армия получила первую партию боевых дронов Switchblade 600

Первая партия боевых воздушных дронов Switchblade 600 поступила на склады Вооружённых сил Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы.

Дроны поставляет Литве американская компания AeroVironment.

"Благодаря дронам Switchblade 600 Вооруженные силы Литвы получают новые ударные возможности. С их помощью военнослужащие могут быстро и с высокой точностью уничтожать бронетехнику противника с безопасного расстояния. Каждая такая закупка усиливает сдерживающий эффект на противника и безопасность Литвы. В то же время это ещё одно наглядное подтверждение партнёрства между Литвой и США", – отметил министр обороны Робертас Каунас.

Вместе с этими боевыми дронами Литва получает от США оборудование для запуска и управления дронами, симулятор для подготовки персонала и пакет технического обслуживания.

Switchblade 600 – это боевой дрон нового поколения большой дальности, отличающийся высокоточной оптикой, способностью находиться в воздухе до 40 минут и эффективной противотанковой боеголовкой, которая позволяет ему уничтожать тяжелую бронетехнику, в частности танки.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, 5 октября, что он "обязательно рассмотрит" возможность создания военной базы США в Литве после того, как из Вильнюса поступили соответствующие предложения.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, в рамках новой ротации два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября.