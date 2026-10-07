В ЕС призвали РФ к прозрачному расследованию убийства Политковской

Европейский Союз в 20-ю годовщину убийства журналистки Анны Политковской в Москве призвал РФ провести прозрачное расследование, которое позволит привлечь к ответственности всех виновных.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, российские суды признали виновными шестерых человек в причастности к её убийству, однако приговоры не установили, кто заказал это убийство.

"Спустя двадцать лет полная ответственность за преступление до сих пор не установлена. Европейский Союз вновь призывает провести эффективное, независимое и прозрачное расследование, которое позволит привлечь к ответственности всех виновных. Помилование Сергея Хаджикурбанова, одного из осужденных, после его участия в войне России против Украины вызывает вопросы относительно ответственности", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Подчеркивается, что в настоящее время наследие Анны Политковской приобрело новое значение на фоне усиления репрессий в России, происходящих одновременно с ее агрессивной войной против Украины.

"ЕС призывает Россию выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека, прекратить преследование тех, кто разоблачает злоупотребления и выступает против войны, а также освободить всех политических заключенных", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Совете Европы назвали кощунством помилование в РФ осуждённого за убийство Политковской.

Осуждённого по делу об убийстве журналистки Анны Политковской – Сергея Хаджикурбанова – помиловали, поскольку он воевал против Украины.