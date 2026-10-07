В Испании река почернела от пепла лесных пожаров: загрязнена питьевая вода

В центральной Испании последствия масштабных лесных пожаров вызвали проблемы с питьевой водой: в городе Касавьеха в провинции Авила река Тиетар и ее притоки потемнели из-за пепла и обломков, смытых с обгоревших территорий сильными дождями.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Река, протекающая через город в центральной Испании, потемнела от пепла и обломков от лесных пожаров, что привело к загрязнению местной питьевой воды и вынудило жителей полагаться на запасы, выделенные на случай чрезвычайных ситуаций.

Жители города были вынуждены набирать питьевую воду из фонтанов и автоцистерн, а власти раздавали воду в бутылках.

По словам мэра Касавьехи Ванессы Муньос, сильные дожди ухудшили ситуацию после пожаров. Потоки воды смыли пепел, ил и другие остатки с выгоревших территорий, часть которых попала в водохранилище, которое использовалось городом в качестве резервного источника водоснабжения.

Из-за отсутствия растительности вода после ливней быстро стекает по склонам, унося с собой большие объемы пепла и осадка.

Проблемы с водоснабжением возникли также в соседнем Пьедралавесе. Там пепел попал в водозаборные бассейны, после чего власти объявили водопроводную воду непригодной для употребления.

Коммунальные службы совместно с водоснабжающей компанией работают над восстановлением нормального водоснабжения.

Пострадавший район расположен ниже по течению от места крупного лесного пожара вблизи Бургоондо в провинции Авила. По данным испанского Министерства охраны окружающей среды, огонь там уничтожил почти 34 тысячи гектаров.

Сообщалось, что Испания в 2026 году пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.