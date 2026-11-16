Украина приветствует решение Эстонии закрыть все пункты пропуска с Россией

Украина приветствует решение Эстонии о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Украина выражает полную солидарность с Эстонией в связи с попыткой поджога эстонской оборонной компании Threod Systems.

"Нападая на европейскую оборонную компанию, Россия демонстрирует, как далеко она готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы и помешать оказанию военной поддержки Украине", – подчеркнул Сибига.

Он похвалил эстонские службы безопасности за их быструю и эффективную реакцию и призвал к скоординированным действиям для противодействия российским диверсиям, усиления давления на Москву и обеспечения ответственности за такие действия.

"Каждое такое нападение должно иметь реальные последствия для агрессора. Решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря является четким сигналом о том, что враждебные действия влекут за собой конкретные последствия. Мы приветствуем этот решительный шаг, направленный на укрепление безопасности Эстонии", – подчеркнул Сибига.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сообщил 15 ноября, что Эстония закрывает все пограничные пункты с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии.

14 ноября в Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны, была совершена неудачная попытка устроить диверсию – в МИД страны обвинили в этом Россию.