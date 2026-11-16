В Литве заявили, что больше не будут принимать мигрантов

Литва больше не планирует принимать мигрантов в соответствии с механизмом солидарности, предусмотренным Миграционным пактом Европейского Союза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

О том, что Литва больше не планирует принимать мигрантов, заявил в понедельник, 16 ноября, министр внутренних дел Литвы Мартинс Кателинас, добавив, что страна будет вносить взносы, размер которых пока неизвестен. Впрочем, это решение ещё должно получить поддержку правительства.

"Хочу сообщить, что комиссия одобрила мое предложение внести взнос в фонд иным способом, а именно – не принимая ни одного мигранта", – сказал Кателинас.

Механизм солидарности ЕС предусматривает, что государства-члены должны разделять ответственность за прием мигрантов со странами первого прибытия. Государства-члены могут выбрать переселение мигрантов или вместо этого внести финансовый взнос.

Ранее Литва решила принять половину выделенного ей количества мигрантов, а за другую половину – внести финансовый взнос. В мае она решила принять 58 мигрантов с Кипра и внести 1,4 миллиона евро.

Кателинас отметил, что пока неизвестно, сколько Литве придется заплатить после решения не принимать ни одного мигранта.

Литва и ранее проявляла осторожность в отношении приема мигрантов, отмечая, что она уже предоставила убежище людям, спасающимся от войны в Украине, в то время как нелегальные мигранты продолжают пытаться пересечь границу с Беларусью.

Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют, что с 2021 года литовские пограничники предотвратили более 26 500 незаконных попыток пересечения границы с Беларусью. В частности, в октябре в литовском муниципалитете Друскининкай двое нелегальных мигрантов из Беларуси попытались проникнуть в Литву через водопропускную трубу ручья.

Напомним, пять европейских стран объявят о планах отправлять мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, в новый центр депортации в Руанде.