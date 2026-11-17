В Северной Македонии и Греции арестованы пять человек в рамках совместной разведывательной операции по пресечению деятельности сети лиц, которые готовили террористический акт или покушение на жизнь конкретного лица в Греции и, вероятно, действовали по поручению гражданина Ирана.

Об этом говорится в заявлении Агентства национальной безопасности (АНБ) Северной Македонии, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, в Греции был арестован гражданин Северной Македонии, которого в связи с этим заговором экстрадировали в свою страну, а четверо его соотечественников были арестованы в Скопье.

Агентство не раскрыло, кто был или мог быть целью или целями в Греции.

АНБ заявило, что план, как утверждается, был разработан под руководством гражданина Ирана Эдриса Джахангири Маванеха, который был идентифицирован как лицо, связанное с другими посредниками иранских служб безопасности и разведки, в частности с наркобароном Наджи Шарифи Зиндашти.

Зиндашти был ключевой фигурой в деле о перевозке двух тонн героина на борту судна "Noor One" в июне 2014 года.

В ходе расследования были выявлены тайные встречи участников в третьих странах, в частности в Иране, а также подтверждены их контакты с иранским гражданином, который, как утверждается, играл центральную роль в планировании нападения.

Совместное расследование АНБ и греческой разведывательной службы EYP началось в начале 2026 года.

Недавно СМИ обнародовали разведывательные данные США, свидетельствующие о том, что Иран якобы разрабатывает планы нанесения ударов по высокопоставленным чиновникам администрации Трампа путем взрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти проверяют, есть ли у Ирана какие-либо планы по нападению на Вашингтон.