СМИ: французские военные в рамках миссии "Воля" уже несколько месяцев проводят учения в Украине

Французские военнослужащие сухопутных войск уже несколько месяцев обучают украинских военных обслуживанию техники, предоставленной Францией.

Об этом пишет RFI со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Французские солдаты, которые уже несколько месяцев действуют в Украине, имеют задачу не вести боевые действия, а оказывать поддержку украинским бойцам: следить за техникой украинской армии и проводить обучение. Название этой секретной структуры – "Воля", во главе её стоит французский генерал.

Чтобы обеспечить конфиденциальность французского военного присутствия в Украине, решили, по словам нескольких источников издания, опираться на официально признанную миссию Gerfaut. Это французский военный отряд, находящийся в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM-Ukraine, срок действия которой продлен еще на два года – до 15 ноября 2028 года. Ее цель – поручить французским военным сухопутных войск подготовку унтер-офицеров, будущих командиров украинских боевых групп.

С 2023 года 25 000 украинских солдат прошли подготовку во Франции и в Польше.

Но небольшая миссия "Воля" действует непосредственно в Украине и состоит из небольших подразделений для краткосрочных миссий. А Gerfaut работает как прикрытие для "Воли".

Задача миссии – обучать украинских солдат и участвовать в обслуживании техники, которую Франция предоставила Киеву, в частности – пушек Caesar, самолетов Mirage-2000 и высокоточных ракет.

Напомним, Франция начала подготовку к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине лицензии на производство своих ракет.