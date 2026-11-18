В среду, 18 ноября, в столице Португалии Лиссабоне студенты вышли на протест против повышения платы за обучение.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В протесте приняли участие около тысячи студентов, а также академические ассоциации и федерации со всей страны – всего через четыре недели после последней акции протеста против отмены замораживания платы за обучение, которая состоялась перед зданием правительства.

Студенты собрались на протест в день, когда в правительстве обсуждались предложения по внесению изменений в Государственный бюджет на 2027 год. Молодежь выступала не только против повышения размера платы за обучение, но и против сокращения инвестиций в высшее образование, которое, по их мнению, должно быть более демократичным и доступным.

В знак солидарности представители левых партий присоединились к протесту.

В целом одобренный проект бюджета на 2027 год теперь переходит к этапу детального обсуждения и голосования. В бюджетном проекте правительства предусмотрена отмена замораживания размера платы за обучение, который не менялся с 2020 года.

Замораживание платы за обучение было утверждено в 2016 году, и её размер – 697 евро в год – не менялся с 2020/21 учебного года.

Во вторник, 17 ноября, также в столице Бельгии Брюсселе студенты протестовали против ухудшения условий обучения и заблокировали кольцевую дорогу – полиция разогнала протестующих слезоточивым газом.

Также 17 ноября по всей Франции прошла очередная волна протестов работников государственного сектора и студентов – профсоюзы сообщили о 500 тысячах демонстрантов, а в правительстве насчитали лишь 146 тысяч.