Президент Азербайджана назвал условием заключения мира изменение конституции Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что мир с Арменией будет возможен только после того, как в армянскую конституцию внесут изменения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира", – отметил Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

По его словами, претензии Армении к Азербайджану в международных судах основаны на таких вопросах, как непризнание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

Вместе с тем, добавил Алиев, между странами уже де-факто есть мир, и на их границе несколько месяцев "царит мирная обстановка".

"Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", – указал он.

Алиев также сказал, что Декларация о независимости Армении "содержит прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности Азербайджана, а ссылки на этот документ также отражены в конституции Армении".

"Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях, к которым присоединилась Армения, и в других документах имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом", – резюмировал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее также заявил о необходимости внести изменения в конституцию, где содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.