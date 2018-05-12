Чех, задержанный в Киеве за продажу "прослушки", настаивает: действовал в сотрудничестве с НАТО

Бывший старший следователь Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людек Вокал, которого две недели назад задержали в Украине, утверждает, что действовал в сотрудничестве с НАТО.

Об этом он заявил в интервью Аktualne.

Вместе с Вокалом в Украине задерживали и представителя НАТО. Изданию Aktualne известно имя задержанного представителя НАТО, однако оно приводит только инициалы – М.П. и сообщает, что тот является бывшим военным чешской армии.

"Все это дело, которое очень по мне ударило, касается только М.П. из структур НАТО, которого украинская СБУ должна была лишиться. Он действует как представитель Североатлантического альянса, и, следовательно, имеет, в отличие от меня - дипломатический иммунитет, так что его украинцы не могли удержать, как меня. Соответственно, его задержали, но вскоре выпустили на свободу", - заявил Вокал.

Вокал рассказал, что сотрудник НАТО контактировал с ним и предлагал 10% за его услуги по незаконной продаже устройств, которые могут использоваться для прослушивания.

"Я просто трейдер, я делаю бизнес, и в закулисные игры я стараюсь особо не вникать. При этом я приехал в Украину не как тайный продавец специального оборудования, а на приглашение людей из здешней миссии НАТО, которые меня заверили, что предложенный контракт - в полном соответствии с местными законами", - отметил Вокал.

По его словам, заказчики предпочитали рассчитываться наличными, а на последней встрече ему на стол высыпали кучу фальшивых долларов.

"Это была настолько любительская подделка, что напоминала детские раскраски. Я воскликнул: "Да хватит! Я этого не хочу! Не возьму от вас ни доллара! Я говорю в последний раз: я хочу от вас заказа со счетом-фактурой", - рассказал Вокал.

В этот момент, отметил он, в комнату ворвалось подразделение СБУ "Альфа". Вокал говорит, что часть оборудования уже была передана, однако без кодов для ее использования.

Ранее представитель Минобороны Чехии заявил, что Украина задержала гражданского эксперта офиса связи НАТО в Киеве, направленного туда Министерством обороны Чехии.

Напомним, 23 апреля, в Украине задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Его задержали якобы за незаконное прослушивание.

Арест был связан с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности, которую он не прекратил даже после преследования в Чехии. В начале апреля Генеральная инспекция сил правопорядка Чехии обвинила Вокала в использовании своего служебного положения для разглашении информации о действиях полиции в деле Vidkun, которое касается подозрительных связей между полицейскими, предпринимателями и политиками.