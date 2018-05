Трамп: военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР

США готовы реагировать военными методами на любые дальнейшие действия КНДР после отмены саммита с участием лидеров двух государств.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC.

"Американские военные готовы в случае необходимости реагировать на глупый или безрассудный поступок Северной Кореи", - сказал он.

Глава Белого дома добавил, что Япония и Южная Корея готовы взять на себя часть расходов по операции США, "если такая досадная ситуация нам навязана".

"Я надеюсь, что Ким Чен Ын будет в конечном итоге делать то, что правильно, не только для себя, но, пожалуй, самое главное, что лучше для его народа, который страдает сильно и бесполезно", - отметил он.

"Я считаю, что это огромный удар по Северной Корее и действительно неудача для всего мира", - добавил Трамп по поводу отмены саммита.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

