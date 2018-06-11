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Меркель вважає гнітючою відмову Трампа підписувати комюніке G7

Понеділок, 11 червня 2018, 10:44

Гнітючим і таким, що викликає розчарування, називає Ангела Меркель рішення Дональда Трампа відкликати свій підпис під комюніке за підсумками саміту G7.

Про це вона заявила в неділю, 10 червня, в програмі каналу ARD "Anne Will", пише видання Die Welt.

За словами Меркель, вона досі переконана, що Дональд Трамп розділяє принципи і цінності G7 щодо багатьох питань.

"Однак відкликання підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком", - зазначила Меркель. Разом з тим очільниця німецького уряду чітко дала зрозуміти, що виступає за збереження формату "Великої сімки".

За словами Меркель, рішення Трампа не означає кінця трансатлантичного партнерства, "але ми більше не може покладатися на нього просто так", зазначила канцлер Німеччини.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.

Представники Білого дому та особисто президент США Дональд Трамп зробили у неділю вкрай гострі заяви зі звинуваченнями на адресу канадського лідера Джастіна Трюдо.

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Велика сімка Німеччина
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