Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Британская The Times напечатала карту с "российским" Крымом в статье к ЧМ-2018

Европарламент призовет к дипломатическому бойкоту ЧМ в России – СМИ

Безвизом с ЕС за первый год воспользовались 555 тысяч граждан Украины

Италия закрыла порт для судна с мигрантами, на борту - 629 человек






Меркель считает удручающим отказ Трампа подписывать коммюнике G7

Понедельник, 11 июня 2018, 10:44

Удручающим и вызывающим разочарование называет Ангела Меркель решение Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7.

Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", пишет издание Die Welt.

По словам Меркель, она до сих пор убеждена, что Дональд Трамп разделяет принципы и ценности G7 по многим вопросам.

"Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Вместе с тем глава немецкого правительства четко дала понять, что выступает за сохранение формата "Большой семерки".

По словам Меркель, решение Трампа не означает конца трансатлантического партнерства, "но мы больше не может полагаться на него просто так", отметила канцлер Германии.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне резкие заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Большая семерка Германия
powered by lun.ua
Читайте также
В аду есть особое место для Трюдо: в Белом доме комментируют итоги саммита G7
Страны G7 подписали соглашение по совместному реагированию на враждебные действия РФ
Трамп отказался подписывать коммюнике саммита G7, обвинив Трюдо
G7 готова усилить санкции против России за действия против Украины - коммюнике
Великобритания представила G7 план создания подразделения реагирования на действия РФ