Меркель считает удручающим отказ Трампа подписывать коммюнике G7

Удручающим и вызывающим разочарование называет Ангела Меркель решение Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7.

Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", пишет издание Die Welt.

По словам Меркель, она до сих пор убеждена, что Дональд Трамп разделяет принципы и ценности G7 по многим вопросам.

"Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Вместе с тем глава немецкого правительства четко дала понять, что выступает за сохранение формата "Большой семерки".

По словам Меркель, решение Трампа не означает конца трансатлантического партнерства, "но мы больше не может полагаться на него просто так", отметила канцлер Германии.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне резкие заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.