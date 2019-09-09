Скасований візит Трампа до Копенгагена коштував поліції Данії $600 тисяч - ЗМІ

Данська поліція витратила близько $600 тисяч на підготовку до скасованого візиту президента США Дональда Трампа до Копенгагена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jyllands-Posten.

Американський лідер планував перебувати в Данії 2-3 вересня, але відмовився від поїздки, не погодившись з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен з приводу можливої ​​купівлі Гренландії.

Розрахунки охоплюють анульовані відпустки для офіцерів, компенсації за помешкання для поліцейських та є предметом "значних непевностей", повідомляє видання, посилаючись на отримані документи.

Нагадаємо, Фредеріксен назвала наміри Трампа купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що президент США скасував свій візит до Данії. Трамп назвав заяву прем’єрки про абсурдність його ідеї "огидною".

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.