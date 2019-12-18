Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генасамблея ООН схвалила резолюцію про захист прав людини в Криму: хто голосував проти

Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії

Україна наростила експорт равликів до ЄС

Зеленський після критики ЄС хоче скасувати норму, що порушує Угоду про асоціацію






Данія дала згоду на відкриття консульства США в Гренландії

Середа, 18 грудня 2019, 19:06

Данія дала згоду на створення консульства США в Гренландії, своїй автономній частині, через чотири місяці після того, як відкинула ідею американського президента Дональда Трампа купити острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Читайте також
Трамп віджартувався щодо своїх планів про купівлю Гренландії для США

Нове консульство США є частиною ширших зусиль Вашингтона щодо розширення його дипломатичної та комерційної присутності в Гренландії і Арктиці.

"Ми продовжуємо, разом з Гренландією, діалог зі Сполученими Штатами щодо питань розвитку в Арктиці і тісної співпраці із взаємодії США в Гренландії", - заявив міністр закордонних справ Данії Джепп Кофод.

Сварка між Вашингтоном і Копенгагеном в серпні змусила Трампа скасувати запланований державний візит до Данії.

Читайте також
Гренландія – Трампу: ми не продаємося

На грудневому саміті НАТО прем'єр-міністр Данії після двосторонніх переговорів з Трампом оголосила про плани розширення стратегічної співпраці зі США в Арктиці, а також пообіцяла посилити спостереження в регіоні.

Востаннє США мали консульство в Гренландії у період з 1940 по 1953 рік.

Міністерство закордонних справ Данії ще має схвалити кандидатуру глави консульства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Трамп США
powered by lun.ua