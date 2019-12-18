Данія дала згоду на відкриття консульства США в Гренландії

Данія дала згоду на створення консульства США в Гренландії, своїй автономній частині, через чотири місяці після того, як відкинула ідею американського президента Дональда Трампа купити острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

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Нове консульство США є частиною ширших зусиль Вашингтона щодо розширення його дипломатичної та комерційної присутності в Гренландії і Арктиці.

"Ми продовжуємо, разом з Гренландією, діалог зі Сполученими Штатами щодо питань розвитку в Арктиці і тісної співпраці із взаємодії США в Гренландії", - заявив міністр закордонних справ Данії Джепп Кофод.

Сварка між Вашингтоном і Копенгагеном в серпні змусила Трампа скасувати запланований державний візит до Данії.

На грудневому саміті НАТО прем'єр-міністр Данії після двосторонніх переговорів з Трампом оголосила про плани розширення стратегічної співпраці зі США в Арктиці, а також пообіцяла посилити спостереження в регіоні.

Востаннє США мали консульство в Гренландії у період з 1940 по 1953 рік.

Міністерство закордонних справ Данії ще має схвалити кандидатуру глави консульства.