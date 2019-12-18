Дания дала согласие на открытие консульства США в Гренландии

Дания дала согласие на создание консульства США в Гренландии, своей автономной части, через четыре месяца после того, как отвергла идею американского президента Дональда Трампа купить остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Новое консульство США является частью более широких усилий Вашингтона по расширению его дипломатического и коммерческого присутствия в Гренландии и Арктике.

"Мы продолжаем вместе с Гренландией диалог с Соединенными Штатами по вопросам развития в Арктике и тесного сотрудничества по взаимодействию США в Гренландии", - заявил министр иностранных дел Дании Джепп Кофод.

Ссора между Вашингтоном и Копенгагеном в августе заставила Трампа отменить запланированный государственный визит в Данию.

На декабрьском саммите НАТО премьер-министр Дании после двусторонних переговоров с Трампом объявила о планах расширения стратегического сотрудничества с США в Арктике, а также пообещала усилить наблюдение в регионе.

Последний раз США имели консульство в Гренландии в период с 1940 по 1953 год.

Министерство иностранных дел Дании еще должно одобрить кандидатуру главы консульства.