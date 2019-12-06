Берлин принял меры для защиты предполагаемого убийцы чеченского командира

Вероятного убийцу бывшего чеченского командира в Берлине Вадима С., вероятно, связанного со спецслужбами РФ, перевели в тюрьму строгого режима в связи с опасениями за его безопасность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Berliner Morgenpost со ссылкой на источники.

Наемный убийца Вадим С., который, как считают, в августе застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, находился в камере предварительного заключения тюрьмы Моабит с лета. Теперь же его поместили в отделение тюрьмы строгого режима в Тегеле.

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По данным издания, это необычно, ведь предварительное содержание под стражей подозреваемые обычно отбывают в Моабите. В Тегеле же держат особо опасных заключенных, например террористов.

По сообщению газеты, следователи государственного управления криминальной полиции решили, что в Моабите Вадиму С. грозит опасность, ведь в тюрьме в центре города нельзя исключать внешнего вмешательства. Именно поэтому его поместили в тюрьму, охраняемую особенно тщательно.

Напомним, Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Вадим С. был задержан вскоре после убийства, и еженедельник Der Spiegel сообщил, что его номер паспорта свидетельствует о связи с российскими спецслужбами.

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Германия решила выслать из страны двух сотрудников посольства России, которых называет работниками российской разведки.

Канцлер Ангела Меркель объяснила, что это решение было принято, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием по делу Хангошвили.