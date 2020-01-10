Катастрофа в Ірані: Україна вимагатиме компенсацію, якщо буде доведено версію ракетного удару

Україна буде вимагати компенсацію і притягнення винних до відповідальності, якщо буде доведено версію удару іранських ППО по українському авіалайнеру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві 10 січня.

"Якщо буде доведено, то ми не тільки будемо вимагати притягнення до відповідальності всіх винних, але й компенсацію" - сказав він.

Але про це на сьогоднішній момент, за його словами, ще зарано говорити.

Водночас, наголосив Пристайко, постраждалим буде надана всіляка допомога, включаючи фінансову.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

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