Джонсон назвав заяву Ірану про збиття українського літака важливим кроком

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав визнання Ірану про те, що він збив український пасажирський літак, "важливим першим кроком".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті британського уряду.

"Визнання Іраном того, що рейс 752 авіакомпанії" Міжнародні авіалінії України "був збитий помилково їх збройними силами, є важливим першим кроком. Це буде неймовірно важкий час для всіх тих сімей, які втратили близьких у таких трагічних обставин. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати родини чотирьох британських жертв і забезпечити, щоб вони отримали відповіді, які вони заслуговують ", - йдеться в заяві.

"Тепер нам потрібно всеосяжне, прозоре і незалежне міжнародне розслідування і репатріація загиблих. Велика Британія буде тісно співпрацювати з Канадою, Україною та іншими нашими міжнародними партнерами, які постраждали в результаті цієї аварії ", - додав прем'єр.

Джонсон зазначив, що цей трагічний інцидент лише підкреслює важливість деескалації напруженості в регіоні.

"Ми всі можемо ясно бачити, що подальший конфлікт лише призведе до нових жертв і трагедій. Життєво важливо, щоб всі лідери тепер прагнули до політичного виходу з кризи", - додав він.

Нагадаємо, іранські військові офіційно заявили, що помилково збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".