Джонсон назвал заявление Ирана о сбитом украинском самолете важным шагом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ирана о том, что он сбил украинский пассажирский самолет, "важным первым шагом".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и обеспечить, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают", - говорится в заявлении.

"Теперь нам нужно всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация погибших. Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими нашими международными партнерами, пострадавшими в результате этой аварии", - добавил премьер.

Напомним, иранские военные официально признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".