Посольство США закликало американців негайно залишити Ірак - заява

Посольство Сполучених Штатів в Багдаді закликало в п'ятницю всіх американських громадян негайно виїхати з Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Через посилену напруженість в Іраку та регіоні посольство США закликає американських громадян негайно виїхати з Іраку. Громадяни США повинні вирушати авіалініями, коли це можливо, а якщо цього не вдасться - до інших країн сухопутним шляхом", - йдеться у повідомленні.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.

Іран пообіцяв помститися за вбивство, яке вже призвело до стрибка світових цін на нафту.

Нагадаємо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а американський держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інші країни Європи і Центральної Азії.

У США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в Багдаді. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.