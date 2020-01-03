Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Ирак - заявление

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде призвало в пятницу всех американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Из-за усиленной напряженности в Ираке и регионе посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны отправляться авиалиниями, когда это возможно, а если этого не удастся - в другие страны сухопутным путем", - говорится в сообщении.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство, которое уже привело к скачку мировых цен на нефть.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.