РФ досі не відповіла на запити слідчих щодо вбивства чеченця торік у Берліні

Німецькі слідчі вже пів року чекають від Росії відповіді на свої запити в зв'язку з убивством у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це заявили у мін'юсті Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

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Досі на два звернення берлінської прокуратури, адресовані в грудні 2019 року, не надійшло жодної "змістовної відповіді від РФ", йдеться в поясненні мін'юсту на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Севім Даґделен.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.

Того ж дня в Берліні був затриманий підозрюваний убивця, який перебуває під вартою. За даними ЗМІ, підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

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Влада Росії оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як 2015 року в Грузії на нього було скоєно черговий замах.

Уряд Німеччини не раз критикував Москву за брак співпраці в розслідуванні. Численні вказівки говорили про те, що вбивство могло було вчинено на замовлення російської або чеченської влади.

На тлі цього Берлін вислав двох російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата двох співробітників німецького посольства в Москві.