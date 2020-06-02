РФ до сих пор не ответила на запросы следователей по убийству чеченца в прошлом году в Берлине

Немецкие следователи уже полгода ждут от России ответа на свои запросы в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом заявили в Минюсте Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

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До сих пор на два обращения берлинской прокуратуры, адресованные в декабре 2019 года, не поступило ни одного "содержательного ответа от РФ", говорится в объяснении Минюста на запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен.

В тот же день в Берлине был задержан подозреваемый убийца, находится под стражей. По данным СМИ, подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

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Власти России объявила Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Правительство Германии не раз критиковало Москву за отсутствие сотрудничества в расследовании. Многочисленные указания говорили о том, что убийство могло было совершено по заказу российской или чеченской власти.

На фоне этого Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.