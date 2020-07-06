Посольство объяснило, как украинцам проехать через Венгрию в отпуск в Хорватию и другие страны

Посольство Украины опубликовало правила транзита для украинцев через Венгрию, в частности, назвало категории граждан, которые не требуют специального разрешения для транзита.

Разъяснение опубликовано на официальной странице посольства в Facebook, сообщает "Европейская правда".

На сегодня граждане Украины могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автотранспортом.

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Также транзит разрешен, если у человека есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.

Транзит разрешен для лиц, отвечающих всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ или тех, кто дал согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.

Также в настоящее время в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые следуют в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.

В таких случаях для транзита Венгрией необходимо показать на границе биометрический паспорт или визу, медицинскую страховку, которая действует на территории Европы, финансовое обеспечение, документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения - бронирование отеля, апартаментов, документ на право собственности недвижимости и т.д., а также при необходимости документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.

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Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по ссылке или следующей ссылке.

В то же время, учитывая постоянные изменения в ситуации вокруг распространения коронавируса, посольство рекомендует получить разрешение венгерской полиции, несмотря на имеющиеся документы и страну назначения.

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Информацию о транзитных коридорах можно найти по ссылке.

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на авиарейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу на нескольких сервисах: список.

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