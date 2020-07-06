Посольство объяснило, как украинцам проехать через Венгрию в отпуск в Хорватию и другие страны
Посольство Украины опубликовало правила транзита для украинцев через Венгрию, в частности, назвало категории граждан, которые не требуют специального разрешения для транзита.
Разъяснение опубликовано на официальной странице посольства в Facebook, сообщает "Европейская правда".
На сегодня граждане Украины могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автотранспортом.
Также транзит разрешен, если у человека есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.
Транзит разрешен для лиц, отвечающих всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ или тех, кто дал согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.
Также в настоящее время в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые следуют в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.
В таких случаях для транзита Венгрией необходимо показать на границе биометрический паспорт или визу, медицинскую страховку, которая действует на территории Европы, финансовое обеспечение, документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения - бронирование отеля, апартаментов, документ на право собственности недвижимости и т.д., а также при необходимости документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.
Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по ссылке или следующей ссылке.
В то же время, учитывая постоянные изменения в ситуации вокруг распространения коронавируса, посольство рекомендует получить разрешение венгерской полиции, несмотря на имеющиеся документы и страну назначения.
На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Информацию о транзитных коридорах можно найти по ссылке.
Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.
Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на авиарейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
Украинцы могут проверить возможность въезда за границу на нескольких сервисах: список.
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