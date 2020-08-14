В МВС Білорусі кажуть, що відпустили вже 2 з близько 7 тисяч затриманих

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що відпустили вже більше 2 тисяч людей, затриманих у дні протестів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це повідомила речниця МВС Ольга Чемоданова.

"В МВС стурбовані проблемою перенаповненості місць утримання". Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес йде безперервно, триває й зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації", - написала вона Чемоданова.

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У повідомленні вона зазначає, що остання доба стала "найспокійнішою за останні 4 дні", а учасники ланцюгів солідарності "висловлювали загальне прагнення до врегулювання усіх питань ненасильницькими методами".

За чотири доби протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч осіб. Сьогодні вночі з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих у Мінську протягом 9-12 серпня. Затримані після звільнення розповідають про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод.

Серед затриманих було щонайменш четверо громадян України. Трьох із них вже відпустили, як і трьох затриманих громадян Польщі.

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Центрвиборчком Білорусі оголосив офіційні результати президентських виборів, згідно з якими абсолютну перемогу - понад 80% - отримав чинний президент Александр Лукашенко.

Водночас сьогодні працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили страйки, а також проводять мітинги і збори проти фальсифікації виборів і насильства силовиків.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка виїхала до Литви, закликала мерів білоруських міст виступити організаторами мирних масових акцій у найближчі вихідні.

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