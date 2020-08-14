В МВД Беларуси говорят, что отпустили уже 2 из около 7 тысяч задержанных

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что отпустили уже более 2 тысяч человек, задержанных в дни протестов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"В МВД обеспокоены проблемой перенаполненности мест содержания". Более двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения ситуации", - написала она Чемоданова.

Читайте также ЕС требует от Беларуси прекратить насилие и освободить остальных задержанных

В сообщении она отмечает, что последние сутки стали "самыми спокойными за последние четыре дня", а участники цепей солидарности "выражали общее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами".

Напомним, после четырех дней протестов в связи с сомнениями относительно результатов выборов в Беларуси были задержаны около 7000 человек. Сегодня утром из Жодинского СИЗО и минского изолятора начали выпускать задержанных. Люди после освобождения рассказывают об избиении, издевательствах, отказе в медицинской помощи, холоде и голоде.

Утром 14 августа работники многих предприятий Беларуси объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.

Читайте также Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

ЕС сегодня обнародовал очередное заявление с требованием к властям Беларуси прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех задержанных, которые еще находятся под арестом.

После обеда министры иностранных дел ЕС соберутся на внеочередную встречу, на которой обсудят введение санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.